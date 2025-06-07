Ankara Adliyesi'nde İşitme Engellilere Köprü Oluyor

Ankara Adliyesi'nde işaret dili tercümanlığı yapan Tuğba Kaya, işitme engellilerin adalet hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyor.

İşitme kaybı olanların kendilerini anlatabilmeleri için "köprü" görevi yapan işaret dili tercümanları, pek çok kurumun yanı sıra adliyelerdeki hizmetlerde de katkı sağlıyor.

Bu kapsamda, Türk işaret dili tercümanı Tuğba Kaya, 3,5 yıldır Ankara Adliyesi'nde işitme engellilere tercüme hizmeti veriyor.

Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara Adliyesi'ne gelen işitme engelli bireylerin adliyedeki işlemlerine yardımcı olduğunu söyledi.

İşitme engellilerin mahkemeye çıktığını ve ifade verdiğini dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Bir insana yardımcı olabilmek benim tek motivasyonum. Bu işe o şekilde başladım. Adliyeye gelen bütün işitme engelli bireylerle iletişim kurarak, onların adliyedeki problemlerini, işlemlerini hallediyorum. Bütün günüm bu şekilde geçiyor. Onların mahkemelerini, savcılık ifadelerini, herhangi bir evrak işlemlerini ne olursa olsun buradaki bütün işlerini hallediyorum."

"İşaret dili bildiğimi belirtip, onları rahatlatmaya çalışıyorum"

Engelli bireylerin anlaşılamama kaygısıyla adliyeye geldiklerini bu yüzden gerilebildiklerini ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Onları görür görmez işaret dili bildiğimi belirtip, onları rahatlatmaya çalışıyorum. Zaten işlerini hallettikten sonra aramızda güven duygusu oluşuyor. Buradan mümkün olduğunca memnun bir şekilde ayrılmalarını sağlıyorum."

Kaya, herkesin işaret dili öğrenmesinin büyük farkındalık olacağını da dile getirerek, "İletişim hepimiz için, hepimizin hakkı. Anlaşılmayı onlar da hak ediyor. İşaret dili onların doğal dili. Bu yüzden herkesin en azından temel seviyede işaret dili öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.