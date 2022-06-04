Anayasa referandumuna karşı gösteri düzenlendi - Haberler

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Anayasa referandumuna karşı gösteri düzenlendi

AA - Arbi Mahjoubi - Güncel
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Protesto gösterisinden detaylar Tunus Polisi demir bariyerler kurarak Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu binasına yürümek isteyen göstericilere engel olması Tekettül Partisi yetkililerinden Halil ez-Zaviye ile röportaj İşçi Partisi Genel Sekreteri Hamma el-Hemmami ile röportaj TUNUS -...

Protesto gösterisinden detaylar

Tunus Polisi demir bariyerler kurarak Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu binasına yürümek isteyen göstericilere engel olması

Tekettül Partisi yetkililerinden Halil ez-Zaviye ile röportaj

İşçi Partisi Genel Sekreteri Hamma el-Hemmami ile röportaj TUNUS - Tunus'ta Cumhuriyetçi Parti, Demokratik Akım, Tekettül Partisi, İşçi Partisi ve Kutup Partisinin çağrısına karşılık veren onlarca kişi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in çağrısıyla 25 Temmuz'da yapılması planlanan anayasa referandumuna tepki amacıyla gösteri düzenledi. Polis, demir bariyerler kurarak Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu binasına yürümek isteyen göstericilere engel oldu.

AA / Arbi Mahjoubi - Güncel

Yüksek Seçim Kurulu Tunus Güncel Haberler

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