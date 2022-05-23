Anadolu merinosu ırkında ilk yılda yüzde 43 ikizlik oranına ulaştılar - Haberler

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyet gösteren Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki Anadolu Tarım İşletmesi, bu yıl ilk kez yetiştirdiği Anadolu merinosu ırkında yüzde 43'lük ikiz doğum oranını yakaladı.

Safkan Arap atı, esmer ırkı sığır ve tiftik keçisi yetiştiriciliğiyle ön plana çıkan Anadolu Tarım İşletmesine geçen yıl eylül ayında, Polatlı Tarım İşletmesinden bin 200 Anadolu merinos ırkı anaç koyun, 80 de koç getirildi.

Esenbel mevkisindeki Koyunculuk Şubesinde mart ayının başından bu yana gerçekleşen doğumlarda 1500 kuzu dünyaya gözlerini açtı. İkizlik oranı yüzde 43'ü bulan doğumların ardından "elit sürü" oluşturmak amacıyla küpeleme çalışması yapıldı. 2023 yılında erkek hayvan damızlık satışına başlamayı planlayan Anadolu Tarım İşletmesinin bu hizmetinden faydalanmak isteyenler, işletmeye başvuruda bulunabilecek.

Ağılda bulunan kuzuların, öğlene kadar meradan olan koyunların dönüşüyle yaşadıkları heyecan ve annelerini bulma telaşı görüntülendi.

"Kuzular 10-15 gün sonra sütten kesilecek"

İşletmenin Hayvancılık Şubesi Şefi Mustafa Doğan, AA muhabirine, Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünün 2021 yılının eylül ayında Esenbel mevkisinde koyunculuk faaliyetlerine başladığını söyledi.

1200 koyuna katılan koçlarla mart ayının başında kuzu doğumlarının başladığını ifade eden Doğan, şöyle konuştu:

"Doğumlar mart ayının sonunda tamamlandı. Bu kuzulama oranımız yüzde 95 oranında gerçekleşti. İşletmemizde 1500 kuzu dünyaya gözlerine açtı. İkizlik oranımız yüzde 43 civarında. Şu anda gördüğünüz kuzularımız, koyunlarımız meradan geldikten sonra emiştirme döneminde yan yana birleştiriliyor. Koyunlar ile kuzular sabah saatlerinde ayrılıyor. Koyunlar meraya gidiyor. Kuzular ise küçük olduklarından meraya gitmiyor. Sütten kesildikten sonra meraya gidecek. Öğle saatlerinde meradan dönüldüğünde koyunlar suya bırakıldığında kuzuları da onlarla buluşuyor. Yaklaşık 10-15 güne kadar da sütten kesilme evreleri tamamlandıktan sonra erkek kuzularımızı besiye alıp dişi kuzularımızı anneleriyle birlikte meraya salacağız."

"Bu yıl, doğumlardan iyi bir sonuç aldık"

Doğan, ikiz, üçüz ve dördüz doğum yapan hayvanlara farklı renkli küpe taktıklarını belirterek, gelecek yıl çoklu doğum yapan hayvanlara daha fazla özen gösterip ikizlik oranını artırmayı planladıklarını vurguladı.

Özellikle ikiz doğum gerçekleştiren koyunlar ile kuzularını tespit ettiklerini anlatan Doğan, "Önümüzdeki yıl, ikiz doğum yapan koyunlar ile kuzulardan daha iyi sürü yapmak için elit sürü oluşturacağız. Bu yıl doğumlardan iyi bir sonuç aldık. Gelecek sene erkek hayvan damızlık satışına başlamayı düşünüyoruz. Talep eden çiftçimiz gelip bize başvurup, birim baş olarak kendisi seçerek hayvanına götürebilir." diye konuştu.