Haberler

Anadolu Eğitim Sendikası, MEB'i 100 öğrencili okullara PDR atamaya çağırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anadolu Eğitim Sendikası, MEB'i 100 öğrencili okullara PDR atamaya çağırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Eğitim Sendikası, MEB'in 100 öğrencili her okula rehber öğretmen/psikolojik danışman atama hedefini hayata geçirmesi için yeterli kadro ve atama çağrısı yaptı. Şiddet olayları ve öğrencilerin psikolojik sorunları nedeniyle bu ihtiyacın ertelenmemesi gerektiği belirtildi.

(ANKARA) - Anadolu Eğitim Sendikası, Milli Eğitim Bakanlığı'na daha önce açıkladığı "100 öğrencisi bulunan her okula rehber öğretmen/psikolojik danışman atama hedefi"ne yönelik gerekli adımları atması, rehber öğretmen ve psikolojik danışman ihtiyacını karşılayacak yeterli kadro ve atamaları gerçekleştirmesi için çağrıda bulundu.

Anadolu Eğitim Sendikası (AES), okullardaki psikolojik danışman ve rehber öğretmen ihtiyacına ilişkin "PDR için verilen sözler hayata geçirilmelidir" başlığıyla açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Okullarımızda öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve psikolojik gelişimlerini destekleyecek rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yeterli düzeyde sunulması büyük önem taşımaktadır.

Geçmiş dönemde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 100 öğrencisi bulunan her okula rehber öğretmen/psikolojik danışman atanacağı yönünde ifade edilen hedefin hayata geçirilmesi, eğitim ortamlarının ihtiyaç duyduğu uzman desteğinin sağlanması açısından önemlidir.

Anadolu Eğitim Sendikası olarak uzun süredir, okullarımızdaki rehber öğretmen ve psikolojik danışman ihtiyacının karşılanması gerektiğini ifade ediyoruz. Son dönemde eğitim kurumlarında yaşanan şiddet olayları ve öğrencilerin karşı karşıya kaldığı sosyal ve psikolojik sorunlar, bu ihtiyacın ertelenmemesi gerektiğini bir kez daha ortaya koymaktadır.

Rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi; öğrencilerin sorunlarının erken dönemde tespit edilmesi, gerekli desteğin sağlanması ve okullarımızda daha sağlıklı bir eğitim ortamının oluşturulması açısından vazgeçilmezdir.

Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığını, daha önce kamuoyuyla paylaşılan hedefler doğrultusunda gerekli adımları atmaya; rehber öğretmen ve psikolojik danışman ihtiyacını karşılayacak yeterli kadro ve atamaları gerçekleştirmeye davet ediyoruz.

Eğitim ortamlarının güvenliği, öğrencilerimizin geleceği ve eğitim çalışanlarımızın çalışma koşulları için PDR hizmetleri güçlendirilmelidir. Anadolu Eğitim Sendikası olarak konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
Bu haber 49 sitede yayınlandı.
Montella için yolun sonu! Tazminatı bile belli oldu

Ve beklenen oldu! Güle güle Montella
Polisimizi şehit eden zanlı öldü! Emniyetteki dosyası kabarık çıktı

Polisimizi şehit eden zanlı öldü! Dosyasındaki detay isyan ettirdi
Çeşme Belediyesi'ne operasyon! Başkan yardımcısı ve imar müdürü gözaltına alındı

Lal Denizli'nin yardımcısı ve üst düzey isim gözaltına alındı
AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor?

AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor?
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tehlike 18 bölgeye yayıldı, ABD'de acil durum ilan edildi

Tehlike 18 bölgeye yayıldı, ABD'de acil durum ilan edildi
Uçakta skandal görüntü! Önünde oturan çift gördüklerine inanamadı

Uçakta skandal görüntü! Sesleri duyan yolcular harekete geçti
ABD ordusunda 65 yıl sonra bir ilk! İnfaz tarihini açıkladılar

Dünyanın kilitlendiği tarihi infaz için geri sayım başladı
Samsun sahillerine vuran gizemli çuvalların sırrı çözüldü! 800 kilogramlık madde 'guar gum' çıktı

Sahile vuran beyaz tozun sırrı çözüldü! Gıdada bile kullanılıyor
Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe de ünlü oyuncudan

Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe de ünlü oyuncudan
Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni dönem! Parasal sınırlar değişti

Milyonları ilgilendiren karar Resmi Gazete'de! Tüm hesaplar sil baştan
Ahmet Çakar 20 gün önce felaketi haber vermiş! Hepsi maalesef bir bir çıktı

20 gün önce felaketi haber vermiş! Hepsi maalesef bir bir çıktı