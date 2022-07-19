Anadolu Eğitim-Sen Genel Başkanı Öğretici: "Öğretmenleri Eğitim Adı Altında Saatlerce Bilgisayar Karşısına Mahkum Etmek Fayda Sağlamaz" - Haberler

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Anadolu Eğitim-Sen Genel Başkanı Öğretici: "Öğretmenleri Eğitim Adı Altında Saatlerce Bilgisayar Karşısına Mahkum Etmek Fayda Sağlamaz"

ANKA - Güncel
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Anadolu Eğitim-Sen Genel Başkanı Öğretici: 'Öğretmenleri Eğitim Adı Altında Saatlerce Bilgisayar Karşısına Mahkum Etmek Fayda Sağlamaz'

Anadolu Eğitim Sendikası (Anadolu Eğitim-Sen) Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, öğretmen kariyer basamakları kapsamında getirilen uzman ve başöğretmenlik eğitim programı düzenlemesine tepki gösterdi. Öğretici, “Yorucu bir eğitim-öğretim dönemini geride bırakan öğretmenlerin dinlenmesi gerekirken, eğitim adı altında onları saatlerce bilgisayar karşısına mahkum etmek fayda sağlamaz. Milli Eğitim Bakanlığı hatada ısrarcı olmamalıdır” dedi.

Anadolu Eğitim Sendikası (Anadolu Eğitim-Sen) Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, öğretmen kariyer basamakları kapsamında getirilen uzman ve başöğretmenlik eğitim programı düzenlemesine tepki gösterdi. Öğretici, "Yorucu bir eğitim-öğretim dönemini geride bırakan öğretmenlerin dinlenmesi gerekirken, eğitim adı altında onları saatlerce bilgisayar karşısına mahkum etmek fayda sağlamaz. Milli Eğitim Bakanlığı hatada ısrarcı olmamalıdır" dedi.

Öğretici, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile getirilen düzenleme ile öğretmen kariyer basamakları kapsamında dün başlatılan uzman ve başöğretmenlik eğitim programına tepki gösterdi. Öğretici'nin konuyla ilgili yazılı açıklaması şöyle:

"Öğretmenin dinlenme hakkı olan yaz tatilinde günlük 4 saatlik bilgisayar başında video izlemeye mahkum etmek hangi akla hizmettir? Öğretmenlik Meslek Kanunu TBMM'ye geldiğinde uyarmış, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği çıktığında da hem sınav hem yaz tatilinde verilen eğitim için de yargıya taşımıştık.

Yorucu bir eğitim-öğretim dönemini geride bırakan öğretmenlerin dinlenmesi gerekirken, eğitim adı altında onları saatlerce bilgisayar karşısına mahkum etmek fayda sağlamaz. Milli Eğitim Bakanlığı hatada ısrarcı olmamalıdır."

ANKA / Güncel

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