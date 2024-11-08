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Amasya Valisi Önder Bakan, Hamamözü'nde İncelemelerde Bulundu

Amasya Valisi Önder Bakan, Hamamözü'nde İncelemelerde Bulundu
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Amasya Valisi Önder Bakan, Hamamözü ilçesini ziyaret ederek yerel yöneticilerle bir araya geldi. İlçenin ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla yetkililerle istişarede bulunacağını açıkladı.

Amasya Valisi Önder Bakan, Hamamözü ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Hükümet Konağı önünde çiçekle karşılanan Bakan, Kaymakam Büşra Erdoğan ve Belediye Başkanı Cihan Demir'i makamlarında ziyaret ederek ilçe hakkında bilgi aldı.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan, ilçenin ihtiyaçlarının belirlenmesi için kurum ziyaretleri gerçekleştireceğini söyledi.

Yetkililerin taleplerini dinleyeceklerini anlatan Bakan, taleplerin karşılanması için istişarelerde bulunacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Eray Özen - Güncel
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