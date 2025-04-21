Amasya'da Yaya Geçidi Kullanmadığı İçin Otomobilin Çarptığı Adam Yaralandı

AMASYA'da 10 metre uzaklıktaki yaya geçidini kullanmadan yolun karşısına geçmek isteyen Arif A., otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı Mobese kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Ziyacan K. yönetimindeki 35 CMC 069 plakalı otomobil, 10 metre uzaklıktaki yaya geçidini kullanmadan yolun karşısına geçmeye çalışan Arif A.'ya çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Arif A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı.

Mobese kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera : Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA