Öcalan'la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama

Öcalan'la Sırrı Süreyya Önder'siz ilk görüşme
Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı

PKK elebaşı Öcalan'dan dikkat çeken Sırrı Süreyya Önder mesajı
Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var

Devlet Bahçeli'den yeni görüntü! Paylaşıma düşülen not çok manidar
2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar

Esenyurt'taki tekel bayi vahşetinde karar! Sanıklara ceza yağdı

Amasya'da Yaya Geçidi Kullanmadığı İçin Otomobilin Çarptığı Adam Yaralandı

Amasya'da Yaya Geçidi Kullanmadığı İçin Otomobilin Çarptığı Adam Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da yaya geçidini kullanmadan yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı Mobese kameralarına yansıdı.

AMASYA'da 10 metre uzaklıktaki yaya geçidini kullanmadan yolun karşısına geçmek isteyen Arif A., otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı Mobese kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Ziyacan K. yönetimindeki 35 CMC 069 plakalı otomobil, 10 metre uzaklıktaki yaya geçidini kullanmadan yolun karşısına geçmeye çalışan Arif A.'ya çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Arif A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı.

Mobese kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera : Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.