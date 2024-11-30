Amasya'da Tır Devrildi: Sürücü Yaralı
Taşova ilçesinde devrilen tırın sürücüsü Ersin Çelik yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri müdahale ederek sürücüyü hastaneye kaldırdı. Tırın devrilmesi sonucu yolda mermer, mobilya ve sıvı deterjanlar da yayıldı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Ersin Çelik (36) idaresindeki 25 ABZ 740 plakalı tır, Dörtyol köyü mevkisinde bariyere çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bir süre Amasya yönü trafiğe kapanan yol, yürütülen çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kazada tırda bulunan mermer, mobilya ve sıvı deterjanlar da yola saçıldı.???????