Üye Girişi
Haberler
Suriye'deki son gelişmeler için dikkat çeken yorum: Esad'ın şah damarı kesildi

Son gelişme için dikkat çeken yorum: Esad'ın şah damarı kesildi

 Suriye'de harita değişiyor, Rusya 'Esed nerede?' sorusuna yanıt vermedi

Rusya "Esed nerede?" sorusuna yanıt vermedi

 Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti

Naci Görür'den Antalya depremi sonrası dikkat çeken sözler
Gürcistan'da AB müzakereleri askıya alındı, gösteriler şiddetlendi

AB kararı komşuyu karıştırdı

Amasya'da Tır Devrildi: Sürücü Yaralı

Amasya'da Tır Devrildi: Sürücü Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taşova ilçesinde devrilen tırın sürücüsü Ersin Çelik yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri müdahale ederek sürücüyü hastaneye kaldırdı. Tırın devrilmesi sonucu yolda mermer, mobilya ve sıvı deterjanlar da yayıldı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Ersin Çelik (36) idaresindeki 25 ABZ 740 plakalı tır, Dörtyol köyü mevkisinde bariyere çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre Amasya yönü trafiğe kapanan yol, yürütülen çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazada tırda bulunan mermer, mobilya ve sıvı deterjanlar da yola saçıldı.???????

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
img

Putin, Merkel'den 17 yıl sonra özür diledi
img

Fenerbahçe'nin eski golcüsünü de ikna etti
img

Bu kişiler erken emekli olabilir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

30 Kasım TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Bugün ne sınavı var? ÖSYM, AÖF, MEB sınav takvimi! Bu hafta sonu hangi sınavlar var? HAFTA SONU HAVA DURUMU 30 KASIM | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 30 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 30 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? Halep düştü mü? Halep'te ne oluyor? Seferceliye tarifi nedir? En güzel seferceliye tarifi! MasterChef seferceliye tarifi nasıl yapılır? Seferceliye için malzemeler! Manisa elektrik kesintisi! 1 Aralık Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Vedat Başaran kimdir? Vedat Başaran kaç yaşında, nereli? Vedat Başaran hayatı ve biyografisi! İstanbul elektrik kesintisi! 1 Aralık Küçükçekmece, Sultangazi, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? MasterChef ödül oyununu kim kazandı ? 30 Kasım Cumartesi Ödülü hangi takım kazandı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.