Merada kaybolan 30 koyun, dronla tespit edildi

AMASYA'da çıkarıldıkları merada kaybolan 30 koyun, dronla tespit edilip bulunarak sahibine teslim edildi.

Merkeze bağlı Beke köyünde oturan D.K., kendisine ait 30 koyunu çıkardığı merada kaybetti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Amasya İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. Ekipler, dron ile arazi taramasında kayıp koyunların yerini tespit etti. Kayboldukları yerden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki buğday tarlasında bulunan koyunlar, sahibine teslim edildi.

Haber: Şerife Serap KARA / AMASYA,

