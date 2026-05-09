Merada kaybolan 30 koyun, dronla tespit edildi

Amasya'nın Beke köyünde kaybolan 30 koyun, jandarma ve AFAD ekiplerinin dron ile yaptığı arama sonucunda bulundu ve sahibine teslim edildi.

Merkeze bağlı Beke köyünde oturan D.K., kendisine ait 30 koyunu çıkardığı merada kaybetti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Amasya İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. Ekipler, dron ile arazi taramasında kayıp koyunların yerini tespit etti. Kayboldukları yerden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki buğday tarlasında bulunan koyunlar, sahibine teslim edildi.

Haber: Şerife Serap KARA / AMASYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
