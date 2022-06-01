AMASYA'DA DERE TAŞTI, EV, AHIR VE TARIM ARAZİLERİNİ SU BASTI - Haberler

AMASYA'nın Suluova ilçesine bağlı Kerimoğlu köyünde sağanak sonrası derenin taşması sonucu bazı evlerin zemin katları ile ahırlar ve tarım arazilerini su bastı.

İlçede dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası debisi yükselen Kumluk deresi bazı noktalarda tıkanması sonucu taştı. Taşkında bazı ev ve ahırlar ile tarım arazilerini su bastı. İhbarla gelen İl Özel İdaresi ekiplerinin iş makineleri ile müdahale ettiği dere yatağının tıkanan kısmı açıldı. AFAD ekiplerince köyde hasar tespit çalışması başlatıldı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel