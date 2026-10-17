Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Amasya'da çocuk, kurusıkı tabancayla akranlarını tehdit ettiği görüntüleri paylaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya'da çocuk, kurusıkı tabancayla akranlarını tehdit ettiği görüntüleri paylaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İddiaya göre Amasya'da 17 yaşındaki çocuk, 4 arkadaşıyla motosikletlerle Çakallar mevkisine gidip kurusıkı tabancayla akranlarını tehdit ettiği anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntüleri sanal medya hesabından paylaşıp daha sonra kaldırdığı öne sürüldü.

AMASYA'da 17 yaşındaki çocuk, kurusıkı tabancayla akranlarını tehdit ettiği anları cep telefonuyla kayda alıp, görüntüleri sanal medya hesabından paylaştı.

Olay, Çakallar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki çocuk, 4 arkadaşıyla motosikletlerle bölgeye gitti. Burada kurusıkı tabancayı çıkaran çocuk, arkadaşlarını tehdit ettiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, çocuğun elindeki kurusıkı tabancayı akranlarına doğrulttuğu ve tehdit içerikli sözler sarf ettiği görüldü. Çocuğun arkadaşlarının ayaklarına doğru ateş etmeye çalıştığı, bu sırada çocuklardan birinin korkuyla sağa sola hareket ettiği görüldü. Elinde tabanca bulunan çocuğun, hareket eden arkadaşının peşinden gittiği ve tehdit içerikli sözler söylemeye devam ettiği anlar da görüntülerde yer aldı. Çocuğun, görüntüleri kendisine ait sanal medya hesabından paylaştığı, daha sonra kaldırdığı öne sürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Komşusunun evine girdi, bir daha çıkamadı! Şüpheli ölüm

Komşusunun evine girdi, bir daha çıkamadı! Şüpheli ölüm
Mustafa Sarıgül'le ilgili vahim iddia! İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı

Sarıgül'le ilgili vahim iddia! Video internete düştü, işte ilk sözleri
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

31 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Binlerce kişi alınacak
Arkadaşlarının gözleri önünde şelaleden böyle düştü

Arkadaşlarının gözleri önünde şelaleden böyle düştü
TFF kararını vermeye hazırlanıyor! Milli Takım'a sürpriz hoca

Ve bomba patlıyor! Milli Takım'a sürpriz hoca
Bunlar nasıl rakamlar? 'Daha 17' oyuncularının haftalık kazançları olay oldu

Bunlar nasıl rakamlar? 'Daha 17' oyuncularının haftalık kazançları olay oldu
7,7'lik depremden sonra kabus bitmedi! Tam 746 artçı sarsıntı meydana geldi

7,7'lik depremden sonra kabus bitmedi! Tam 746 artçı sarsıntı yaşandı

Kalp pili bir günde 60'a yakın şok verdi: Ölüp ölüp diriliyordum

Bir günde 60'a yakın şok: Ölüp ölüp diriliyordum
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e: Manisa'da ayağını niye kırdığını açıklasın

Özel'in ayağına ne oldu? AK Parti cephesinden kafa karıştıran sözler