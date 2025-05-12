Amasya'da 4.4 ve 4.2 Büyüklüğünde İki Deprem Meydana Geldi

AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 3 dakika arayla Richter ölçeğine göre 4.4 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlerde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre; saat 12.23'te merkez üssü Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 10.07 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezi ve çevre ilçe ve illerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Bu depremden 3 dakika sonra, saat 12.26'da ise yine aynı bölgede 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin derinliği ise 19 kilometre olarak ölçüldü.