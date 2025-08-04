Alışverişte Kalp Krizi Geçiren Kişi Hayatını Kaybetti

Alışverişte Kalp Krizi Geçiren Kişi Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde, alışveriş yaparken kalp krizi geçiren 43 yaşındaki Tayfun Kaya, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde alışveriş için girdiği markette kalp krizi geçiren Tayfun Kaya (43) yaşamını yitirdi. Kaya'nın fenalaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 1 Ağustos tarihinde Karasu ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Tayfun Kaya alışveriş için gittiği markette bir süre cep telefonu ile görüştü. Daha sonra market çalışanı ile sohbet edip gülen Kaya, bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Durumun haber verilmesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan Kaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kaya'nın kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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