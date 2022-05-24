Aliağalı ilkokul öğrencilerinden, engellilere tekerlekli sandalye desteği - Haberler

Aliağa Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, Aliağa Engelliler ve Rehabilitasyon Derneğine 2 tekerlekli sandalye hediye etti.

Dernek bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler biriktirdikleri harçlıklarıyla aldıkları 2 tekerlekli sandalyeyi Aliağa Engelliler ve Rehabilitasyon Derneği Başkanı Musa Pala'ya teslim etti.

Pala konuşmasında, öğrencilerin düşünceli davranışından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Bu desteklerin yaygınlaşmasını temenni ettiklerini ifade eden Pala, "Öğrencilere, onların bu davranışı yapmalarının zeminini hazırlayan duyarlı velilere ve en önemlisi bu etkinliğin gerçekleşmesinde büyük emeği olan öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Bu gibi desteklerin engelleri aşabileceğine inancım tam." dedi.

Cumhuriyet İlkokulu öğretmeni Sibel Farukoğlu, desteklerinin devam edeceğini belirterek, "Elimizden geldiğince engelleri birlikte aşmak adına çabalayacağız. Öğrencilerime ve velilerime bu yolda bizimle oldukları için teşekkürlerimi iletiyorum." diye konuştu.