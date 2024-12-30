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DEVA-Saadet grup kurdu, Ali Fazıl Kasap istifa edip CHP'ye geri döndü

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Hasan Bitmez'in vefatı sonrası CHP'den Saadet Partisi'ne geçerek, Saadet Grubu'nun düşmesini engelleyen Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap; Saadet, Gelecek ve DEVA partilerinin ortaklaşa hareket etme kararı sonrası CHP'ye geri döndü.

TBMM'de geçen yıl milletvekili Hasan Bitmez'in vefatı nedeniyle Gelecek Saadet grubunun düşmemesi için CHP'den Saadet Partisi'ne geçen Ali Fazıl Kasap, son gelişmelerin ardından artık CHP'nin desteğine ihtiyaç kalmadığı gerekçesiyle istifa ederek partisine döndü.

Ali Fazıl Kasap ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, geçen yıl Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatı nedeniyle Gelecek ve Saadet partilerinin oluşturduğu Gelecek Saadet grubunun milletvekili sayısının 19'a düşmesi üzerine, yeniden grup kurulabilmesi için CHP'den Saadet Partisi'ne geçtiğini anımsattı.

RİSK ORTADAN KALKINCA PARTİSİNE DÖNDÜ

Nedim Yamalı'nın istifa ederek AK Parti'ye geçmesi üzerine vekil sayısı 19'a düşen grubun, DEVA Partisi'nden iki milletvekilinin katılımıyla yeniden kurulduğuna işaret eden Ali Fazıl Kasap, artık riskin ortadan kalktığını belirterek, bu nedenle Saadet Partisi'nden istifa ettiğini bildirdi. Dilekçesini bugün TBMM Başkanlığı'na sunduğunu söyleyen Kasap, yeniden CHP'ye döndüğünü ifade etti.

"YENİ KURULAN GRUBUN..."

TBMM'de yeni kurulan grubun artık CHP'nin desteğine ihtiyacı kalmadığını vurgulayan Ali Fazıl Kasap, "Sayısal olarak şu anda yeterliler. Zaten bir bütçe dönemi için söz vermiştik. Yeni kurulan grubun güçlü bir muhalefet olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmez'in geçen yıl hayatını kaybetmesiyle, partinin Meclis'teki grubunun düşmesi üzerine CHP'nin girişimiyle CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap Saadet Partisi'ne katılmıştı. Böylece TBMM'de "Saadet" adı altında Gelecek Saadet grubu kurulmuştu.

Bir siyasi partinin Meclis'te grup kurması için en az 20 milletvekili olması gerekiyor. TBMM'den geçen hafta Nedim Yamalı Gelecek Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye geçmiş, bunun üzerine yeniden grup oluşturulması amacıyla Gelecek, Saadet ve DEVA partileri arasında temaslar yürütülmüştü. DEVA Partisi milletvekilleri Ertuğrul Kaya ile Mehmet Emin Ekmen'in katılımıyla TBMM'de yeniden grup oluşturulmuştu.

DEVA-Saadet grup kurdu, Ali Fazıl Kasap istifa edip CHP'ye geri döndü
Kaynak: ANKA / Güncel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMurat Celik:

bunlar milletvekili değil ilkokul öğrencisi

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Haber YorumlarıMurat saritas:

İyi dönmüş dahada döner bu gidişle

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Vay CHP vay nelere muhtac duruma dusmus bu donemde muhalefet olmak kesin ezici cogunluk ile iktidar demek iken dustugu durumlara bak isi chp yi cokert.ekle basladilar sonra akp yi ceyrek asir iktidarda tuttular

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