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Ali Babacan, Hrant Dink'i Anarak İfade Özgürlüğüne Vurgu Yaptı

Ali Babacan, Hrant Dink'i Anarak İfade Özgürlüğüne Vurgu Yaptı
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hrant Dink'in katledilişinin 18. yılı dolayısıyla düşünce özgürlüğünü savundu. Babacan, 'Hayalimizdeki ülkede kimse düşüncelerinden ötürü güvercin tedirginliğiyle yaşamaya mahkum olmayacak' dedi.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ölümünün 18'inci yılında Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink için yayımladığı mesajında, "Hayalimizdeki ülkede kimse düşüncelerinden ötürü güvercin tedirginliğiyle yaşamaya mahkum olmayacak" dedi.

DEVA Partisi Lideri Babacan, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katledilişinin 18 yılı dolayısıyla açıklama yaptı. Babacan, şunları kaydetti:

"Hrant Dink'i katledilişinin 18. yılında saygıyla anıyorum. Hayalimizdeki ülkede kimse düşüncelerinden ötürü güvercin tedirginliğiyle yaşamaya mahküm olmayacak."

Kaynak: ANKA / Güncel
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