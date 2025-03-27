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Ali Babacan'dan RTÜK Ceza Kararlarına Tepki

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, RTÜK'ün muhalif televizyon kanallarına verdiği cezalara karşı çıkarak, demokrasinin baskı altında olduğunu dile getirdi. Babacan, ifade özgürlüğüne yapılan müdahalelere dikkat çekti.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, RTÜK'ün, Sözcü TV, Halk TV, Tele 1 ve NOW TV'ye ceza vermesine tepki gösterdi.

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İktidar demokrasinin nefesini kesmek istiyor, muhalif her sesi kısıyor. Ülkenin gerçeklerini karartamayanlar, çareyi televizyon ekranlarını karartmakta arıyor. Sözcü TV, Halk TV, Tele 1 ve NOW televizyon kanallarına verilen cezalar, ifade özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına açık bir müdahaledir.

Çaresizliklerini, sıkışmışlıklarını anlatan; ümitsizliklerini haykıran yüzlerce gencin tutuklanması, demokratik hakların yok sayılmasıdır. Türkiye'yi içine girdiği bu çıkmazdan kurtaracak kudret milletimizde vardır. Hukuksuzluklara, baskılara geçit vermemek için gece gündüz çalışmaya; meşru siyaset zemininde demokrasi mücadelesinin neferi olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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