Ali Babacan'dan RTÜK Ceza Kararlarına Tepki
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, RTÜK'ün muhalif televizyon kanallarına verdiği cezalara karşı çıkarak, demokrasinin baskı altında olduğunu dile getirdi. Babacan, ifade özgürlüğüne yapılan müdahalelere dikkat çekti.
(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, RTÜK'ün, Sözcü TV, Halk TV, Tele 1 ve NOW TV'ye ceza vermesine tepki gösterdi.
Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"İktidar demokrasinin nefesini kesmek istiyor, muhalif her sesi kısıyor. Ülkenin gerçeklerini karartamayanlar, çareyi televizyon ekranlarını karartmakta arıyor. Sözcü TV, Halk TV, Tele 1 ve NOW televizyon kanallarına verilen cezalar, ifade özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına açık bir müdahaledir.
Çaresizliklerini, sıkışmışlıklarını anlatan; ümitsizliklerini haykıran yüzlerce gencin tutuklanması, demokratik hakların yok sayılmasıdır. Türkiye'yi içine girdiği bu çıkmazdan kurtaracak kudret milletimizde vardır. Hukuksuzluklara, baskılara geçit vermemek için gece gündüz çalışmaya; meşru siyaset zemininde demokrasi mücadelesinin neferi olmaya devam edeceğiz."