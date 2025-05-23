Aleyna Çakır Davasında Duruşma Ertelendi

ANKARA'da evinde ölü bulunan 'Aleyna Çakır' adıyla bilinen Sema Esen'i (21) intihara sürüklediği iddiasıyla erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'un yargılandığı davada, mahkeme olay yerinde keşif talebini reddederek duruşmayı erteledi.

'Aleyna Çakır' adıyla bilinen Sema Esen, 3 Haziran 2020'de Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulundu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, daha önce Sema Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada yer aldı. Kendisini bornoz askısıyla kapıya asarak yaşamına son veren Esen'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada Ümitcan Uygun, polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Esen'in ölümüne ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda, Ümitcan Uygun hakkında dava açıldı.

Ankara 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'İntihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme' suçundan 10 yıl, 'Eziyet etme' suçundan da 8 yıla kadar olmak üzere toplam 18 yıl hapis talebiyle yargılanan ve başka bir dava kapsamında hükümlü olan Ümitcan Uygun, 2'nci duruşmada hazır bulundu. Duruşmaya Sema Esen'in ailesi ve taraf avukatları da katıldı.

AĞABEYİ TANIK OLARAK DİNLENDİ

Sanık Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, tanık olarak dinlendi. Uygun, "Ümit ile Sema arkadaşlardı. Biz Sema'yı yaptığı işten dolayı istemiyorduk. Ümit bizden vazgeçti, gitti onu tercih etti. Sonra üzerinden zaman geçti, 'İstemiyorum Sema'yı, ayrılacağım' dedi. Annemin gönlünü aldı, annemlerin evine gitti. Sabah haberimiz oldu olaydan, sonra cenazeye gittik. Kendi cenazemiz gibi ilgilendik" dedi.

Mahkeme başkanının, "İntihara teşvik ettiği veya eziyet ettiğine ilişkin bir bilgin var mı" sorusuna Uygun, "Bilgim yok" cevabını verdi. Esen ailesinin avukatları, tanıkların çelişkili ifadelerde bulunduklarını belirterek olay yerinde keşif yapılması talebinde bulundu. Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, olay yerinde keşif talebini reddederek, duruşmayı 26 Eylül'e erteledi.