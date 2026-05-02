Albüm: New York'ta 1 Mayıs Gösterisinde Hükümet Politikaları Protesto Edildi
NEW YORK, 2 Mayıs (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde, 1 Mayıs Uluslararası İşçi Bayramı dolayısıyla düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı. Pankartlar taşıyan göstericiler, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran'a yönelik savaş politikaları, göç, eğitim ve işçi hakları başta olmak üzere çeşitli uygulamalarını protesto etti.
Kaynak: Xinhua