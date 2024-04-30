Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak'ın Annesi Gülbeyaz Albayrak Son Yolculuğuna Uğurlandı

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak'ın 91 yaşındaki annesi Gülbeyaz Albayrak, son yolculuğuna uğurlandı.

Fatih Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına Albayrak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Trabzonspor Eski Başkanı Ahmet Ağaoglu, Galatasaray Kulübünün eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazını İsmailağa Cemaati hocalarından Ahmet Fikri Doğan kıldırdı.

Gülbeyaz Albayrak'ın cenazesi daha sonra Kazlıçeşme'deki aile mezarlığına defnedildi.