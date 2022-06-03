Alaşehir'de dolu yağışı üzüm bağlarına zarar verdi - Haberler

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, sağanak ve doludan zarar gören çekirdeksiz sultaniye üzüm bağlarında incelemede bulundu.

Kaymakam Abdullah Uçgun, Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Musa Akkaynak ile ilçede sağanak ve doludan etkilenen bölgelerdeki üzüm üreticilerini ziyaret etti.

Üreticilere geçmiş olsun dileğinde bulunan Uçgun, "İlçemiz genelinde etkili olan yağmur ve dolu yağışından etkilenen, zarar gören tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dolu yağışından zarar gören tarımsal ürünlerle ilgili hasar tespit çalışmalarına İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimiz başladı. En kısa sürede çalışmayı bitireceğiz.

Ayrıca TARSİM de çalışmasını süratle yapacaktır." dedi.

Çiftçiler de yardım ve destek talebinde bulundu.