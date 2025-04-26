Alaşehir'de Viyadük İnşaatında Çökme, 9 İşçi Yaralandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yapılan bir viyadük inşaatında meydana gelen çökme sonucu 9 işçi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir viyadük inşaatında meydana gelen çökme sonucu 9 işçi yaralandı.
Gümüşçay Mahallesi'nde yapılan viyadüğün temel inşaatında çökme meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Olayda yaralanan 9 işçi ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel