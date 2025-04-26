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Alaşehir'de Viyadük İnşaatında Çökme, 9 İşçi Yaralandı

Alaşehir'de Viyadük İnşaatında Çökme, 9 İşçi Yaralandı
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yapılan bir viyadük inşaatında meydana gelen çökme sonucu 9 işçi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir viyadük inşaatında meydana gelen çökme sonucu 9 işçi yaralandı.

Gümüşçay Mahallesi'nde yapılan viyadüğün temel inşaatında çökme meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olayda yaralanan 9 işçi ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel
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