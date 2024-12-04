Alanya'da Rezidansta Yangın
Antalya'nın Alanya ilçesinde Mahmutlar Mahallesi'nde bir rezidansın 6. katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir rezidansta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Mahmutlar Mahallesi'nde bir rezidansın 6. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.