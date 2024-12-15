Alanya'da Rezida Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü
Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde bir rezidansın 11. katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonucu rezidans hasar gördü ve olay sırasında balkondan atlayan bir kedi hayatını kaybetti.
Alanya ilçesinde bir rezidansta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mahmutlar Mahallesi'nde bir rezidansın 11. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, rezidansta hasara yol açtı.
Yangın sırasında evde bulunan bir kedi, balkondan atlaması sonucu öldü.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel