Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Alanya'da oto yıkamacıdaki silahlı kavgada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alanya'da oto yıkamacıdaki silahlı kavgada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alanya'da bir oto yıkamacıda borç meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada ağır yaralanan Halil Topal, 8 günlük tedavinin ardından hayatını kaybetti. Böylece olayda ölenlerin sayısı 3'e yükseldi; kavgada Ahmet Çatar ve Adem Tüysüzoğlu da yaşamını yitirmişti.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir oto yıkamacıda borç meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada ağır yaralanan Halil Topal, tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra hayatını kaybetti. Topal'la birlikte olayda ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Olay, 10 Ekim akşamı Fığla Mahallesi Bağcı Caddesi üzerindeki bir oto yıkamacıda meydana geldi. İddiaya göre; borç meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Halil Topal, Adem Tüysüzoğlu ve Ahmet Çatar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Çatar ve Adem Tüysüzoğlu kurtarılamadı. 8 gündür hastanede tedavisi süren Halil Topal ise bugün yaşamını yitirdi. Topal'la birlikte olayda ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Diğer yandan yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu belirlenen oto yıkamacının sahibi Ü.A., polis tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 16 sitede yayınlandı.
Sakarya'da baraj suları taştı! Karasu'da bir mahalle sular altında kaldı

Baraj taştı, bütün mahalle sular altında! Kepçeyle taşınıyorlar
Pokémon 30. yılında yeniden patladı: Bir Pikachu kartı 16 bin sterline satıldı

Pokémon çılgınlığı geri döndü: Bir kart 16 bin sterline satıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan Leao'nun sakatlığıyla ilgili ilk açıklama

16 dakika sahada kalabilmişti! Merakla beklenen açıklama geldi
Fransa'da canlı yayında kan donduran tehdit

Canlı yayında kan donduran tehdit
Melis İşiten’den evlilik itirafı: Uraz Kaygılaroğlu’nu kafede görüp sevgilisinden ayrılmış

Melis İşiten’den çok konuşulacak itiraf: Sevgilim varken aşık oldum
Ayrılığı kabullenemedi, eski sevgilisinin aracını bu hale getirdi! Saldırı anları kamerada

Uzaklaştırma kararı da engelleyemedi! Kadının yaptıkları inanılmaz
Müjdeli haber! Diyarbakır'da kaya petrolü için tarihi sondaj başlıyor

Bir ilimizde daha petrol müjdesi
Sokak ortasında kanlı infaz! Zanlının gazetecilere söylediği pes dedirtti

Sokak ortasında kanlı infaz! Gazetecilere söyledikleri pes dedirtti
Dünyaca ünlü şarkıcı evinin havuzunda ölü bulundu

Ünlü isim evinde ölü bulundu! Havuzdaki detay polisi harekete geçirdi