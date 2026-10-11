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Alanya'da oto yıkamacı kavgasında Adem Tüysüzoğlu öldü, ölü sayısı 2 oldu

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Alanya'da oto yıkamacı kavgasında Adem Tüysüzoğlu öldü, ölü sayısı 2 oldu
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Antalya'nın Alanya ilçesinde dün akşam bir oto yıkamacıda çıkan silahlı kavgada yaralanan Ahmet Çatar gece, Adem Tüysüzoğlu ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayda ölü sayısı 2'ye yükselirken, H.T.'nin yoğun bakımda tedavisi sürüyor ve soruşturma devam ediyor.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde oto yıkamacıda çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Ahmet Çatar'ın ardından Adem Tüysüzoğlu da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Böylece olayda ölü sayısı 2'e çıktı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Fığla Mahallesi Bağcı Caddesi üzerindeki bir oto yıkamacıda meydana geldi. H.T., Adem Tüysüzoğlu ve Ahmet Çatar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ahmet Çatar, gece kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Adem Tüysüzoğlu da kurtarılamadı. H.T.'nib yoğun bakım servisinde tedavisi sürerken, soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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