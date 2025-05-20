Alanya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Alanya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletiyle çöp konteynerine çarparak ağır yaralanan Fatih Yüksel, hastaneye kaldırılmadan hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

1) ÇÖP KONTEYNERİNE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde motosikletiyle çöp konteynerine çarpan Fatih Yüksel (45) hayatını kaybetti.

Olay, Seki Mahallesi'nde meydana geldi. Gazipaşa'dan Alanya istikametine ilerleyen Fatih Yüksel idaresindeki 59 PU 296 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan çöp konteynerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yüksel, yola savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yüksel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yüksel'in cansız bedeni savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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