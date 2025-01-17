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Alanya'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Alanya'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kıraathanede alacak meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada Medeni Ören hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Güllerpınarı Mahallesi'ndeki kıraathanede, İ.Ç. ve Medeni Ören arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.Ç, Ören'i bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Ören'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

Kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu bıçakla yakalandı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
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