Alageyik sayısında rekor artış gerçekleştirildi Alageyik sayısında rekor artış gerçekleştirildi Tarım ve Orman Bakanlığı, alageyik üretme merkezlerinde alınan yavru sayısının 2,5 kat artarak ilk kez 30 yavrunun üzerine çıktığını duyurdu. Alageyik sayısında rekor artış gerçekleştirildi ANKARA - Tarım ve Orman Bakanlığı, alageyik üretme merkezlerinde alınan yavru sayısının 2,5 kat artarak ilk kez 30 yavrunun üzerine çıktığını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanlığının sosyal medya hesabından alageyik sayısında rekor artış yaşandığı bildirildi. Bakanlığın paylaşımında konuyla ilgili yer alan görüntüde ise şu ifadelere yer verildi: "Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında alageyik sayısında rekor artış yaşandı. 5 bin 210 dekarlık doğal alandaki üretme merkezinde alınan yavru sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık 2,5 kat artarak 30 yavrunun üzerine çıktı. Böylelikle istasyondaki alageyik sayısı 129'a ulaştı. Merkezde üretilen alageyikler yeni yaşam alanlarına bırakılmakta." Güncel İhlas Haber Ajansı / Huzeyfe Tarık Yaman Güncel Haberler

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