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Alaca Devlet Hastanesinde hizmetler İl Sağlık Müdürü başkanlığında değerlendirildi

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Alaca Devlet Hastanesinde hizmetler İl Sağlık Müdürü başkanlığında değerlendirildi
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Alaca Devlet Hastanesinde İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir başkanlığında yapılan toplantıda poliklinik, acil ve yataklı servis hizmetleri ile tıbbi cihaz ve personel ihtiyaçları değerlendirildi. Zehir, birimleri ziyaret ederek hasta ve yakınlarına geçmiş olsun diledi.

Alaca Devlet Hastanesinde değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Çorum İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir başkanlığında Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş'ın da katıldığı toplantıda poliklinik, acil ve yataklı servis hizmetleri, tıbbi cihaz ve personel ihtiyaçları ile hizmet sunumuna ilişkin performans göstergeleri değerlendirildi.

Denetimlerde tespit edilen hususlar ve geliştirilmesi gereken alanların ele alındığı toplantıda, yoğun bakım hizmetleri ile ameliyathanenin etkin kullanımı için ihtiyaç duyulan tıbbi cihaz ve cerrahi aletler gözden geçirildi.

Zehir, toplantının ardından acil servis, poliklinikler, yataklı servisler ve diğer hizmet birimlerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyaret sırasında Zehir, hasta ve hasta yakınlarıyla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA
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