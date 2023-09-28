Akyazı'da kaza: 2 sürücü yaralandı

Akyazı ilçesinde otoyolda dönüşü kaçırmamak için sürücüsü ani manevra yapınca refüje çarpan cipe, arkadan gelen hafif ticari araç çarptı. Kazada, akraba 2 sürücü yaralandı.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde otoyolda dönüşü kaçırmamak için sürücüsü ani manevra yapınca refüje çarpan cipe, arkadan gelen hafif ticari araç çarptı. Kazada, akraba 2 sürücü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu'nun Akyazı sapağı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden plakası öğrenilemeyen cipin sürücüsü A.Ş., kavşağı kaçırmamak için ani manevra yapınca refüje çarptı. Bu sırada arkadan gelen akrabalarının içinde bulunduğu E.Y. yönetimindeki 19 UE 836 plakalı hafif ticari araç da cipe çarptı. Kazada, araç sürücüleri yaralandı. Yaralılar, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

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