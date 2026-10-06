Haberler

Aksaray'da şarküteriden 10 bin TL çalan Y.A.Ç. (14) tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray'da şarküteriden 10 bin TL çalan Y.A.Ç. (14) tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da Taşpazar Mahallesi'ndeki bir şarküteriye tornavidayla girerek kasadan 10 bin TL çalan Y.A.Ç. (14) tutuklandı. Polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek Y.A.Ç.'yi yakaladı; dün mahkemeye sevk edilen çocuk tutuklandı.

AKSARAY'da bir iş yerine girerek kasadan 10 bin TL çalan Y.A.Ç. (14) tutuklandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, önceki gün saat 02.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi'ndeki bir şarküteri de meydana geldi. Y.A.Ç., tornavidayla kapıyı açıp içeri girdi. Ardından kasadaki 10 bin TL'yi alıp kaçtı. Sabah iş yerine gelen işletme sahibi, kapının açık olduğunu ve 10 bin TL'nin kasada olmadığını görünce polise başvurdu. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin Y.A.Ç. olduğunu belirledi. Y.A.Ç. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Dün, emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen Y.A.Ç. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 16 sitede yayınlandı.
Ortaokula bıçaklı saldırıdan yeni detaylar! Veli bir kişiden daha bahsetti

Okula bıçaklı saldırıdan yeni detay! Veli bir kişiden daha bahsetti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Film değil gerçek! Öğrencilerle polis sokakta karşı karşıya geldi

Avrupa ülkesi kaosa sürükleniyor! Bu görüntüler bir filmden değil
Yok artık daha neler! Bu yapılan Boupendza'nın kemiklerini sızlatacak

Bu yapılan Boupendza'nın kemiklerini sızlatacak
İnfial yaratan görüntü! Neyse ki yaptığı yanına kar kalmadı

İnfial yaratan görüntü! Neyse ki yaptığı yanına kar kalmadı

Motorine dev indirim! Gece yarısı pompaya yansıdı

Sessiz sedasız dev indirim geldi! Hesaplar bir gecede değişti
Genç kızları orada görünce dayanamadı: Tesettürlüyüz, yakışıyor mu?

Genç kızları orada görünce dayanamadı: Tesettürlüyüz, yakışıyor mu?
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay, Özel'i kızdırdı: Hain oğlu haindir

Özel'den “Her şeyine kefilim” dediği isim için çok ağır sözler
Rus tüccarlar 1923'te Doğu Anadolu'dan 10 bin kedi almak istemiş! Sebebi arşivden çıktı

Rus tüccarlar Erzurum'dan 10 bin kedi istemiş! Nedeni şaşırttı