Aksaray'da şarküteriden 10 bin TL çalan Y.A.Ç. (14) tutuklandı

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AKSARAY'da bir iş yerine girerek kasadan 10 bin TL çalan Y.A.Ç. (14) tutuklandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, önceki gün saat 02.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi'ndeki bir şarküteri de meydana geldi. Y.A.Ç., tornavidayla kapıyı açıp içeri girdi. Ardından kasadaki 10 bin TL'yi alıp kaçtı. Sabah iş yerine gelen işletme sahibi, kapının açık olduğunu ve 10 bin TL'nin kasada olmadığını görünce polise başvurdu. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin Y.A.Ç. olduğunu belirledi. Y.A.Ç. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Dün, emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen Y.A.Ç. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı