Kalçasına korkuluk demiri saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kalçasına korkuluk demiri saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı

AA - Oğuzhan Demiray - Güncel
 - Güncelleme:

Aksaray'da kalçasına korkuluk demiri saplanan çocuk yaralandı.

Aksaray'da kalçasına korkuluk demiri saplanan çocuk yaralandı.

Afganistan uyruklu N.O. (13) Ereğlikapı Mahallesi Şehit Şükrü Koçak Caddesi'nde bahçedeki ağaçtan dut toplamaya çalışırken kapı üzerindeki demir korkuluğun üzerine düştü.

Kalçasına demir korkuluk saplanan çocuğu, ihbar üzerine olay yerine gelen Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri, demiri keserek kurtardı.

Sağlık ekiplerince kalçasına saplanan demirle Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Oğuzhan Demiray - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title