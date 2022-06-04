Kalçasına korkuluk demiri saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı - Haberler

Kalçasına korkuluk demiri saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı Aksaray'da kalçasına korkuluk demiri saplanan çocuk yaralandı. Aksaray'da kalçasına korkuluk demiri saplanan çocuk yaralandı. Afganistan uyruklu N.O. (13) Ereğlikapı Mahallesi Şehit Şükrü Koçak Caddesi'nde bahçedeki ağaçtan dut toplamaya çalışırken kapı üzerindeki demir korkuluğun üzerine düştü. Kalçasına demir korkuluk saplanan çocuğu, ihbar üzerine olay yerine gelen Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri, demiri keserek kurtardı. Sağlık ekiplerince kalçasına saplanan demirle Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. AA / Oğuzhan Demiray - Güncel Güncel Haberler

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