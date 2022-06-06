Aksaray'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı - Haberler

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Aksaray'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

AA - Oğuzhan Demiray - Güncel
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Aksaray'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Aksaray'da inşaatın 5. katından düşen işçi, hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da inşaatın 5. katından düşen işçi, hastaneye kaldırıldı.

Yeni Sanayi Mahallesi E-90 Caddesi'ndeki 6 katlı inşaatın 5. katında çalışan Afganistan uyruklu İsmail M. (28), dengesini kaybederek düştü.

Çalışma arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan İsmail M, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Oğuzhan Demiray - Güncel

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