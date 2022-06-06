Aksaray'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı - Haberler

Aksaray'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
AA - Oğuzhan Demiray - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Aksaray'da inşaatın 5. katından düşen işçi, hastaneye kaldırıldı.
Aksaray'da inşaatın 5. katından düşen işçi, hastaneye kaldırıldı.
Yeni Sanayi Mahallesi E-90 Caddesi'ndeki 6 katlı inşaatın 5. katında çalışan Afganistan uyruklu İsmail M. (28), dengesini kaybederek düştü.
Çalışma arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan İsmail M, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Oğuzhan Demiray - Güncel