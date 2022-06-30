AKP'li Boyabat Belediye Başkanı İstifa Etti

MUSTAFA USTA

AKP'li Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, sızdırılan fotoğrafları sonrası partiden ve belediye başkanlığından istifa etti.

Bir kadınla samimi fotoğrafları sosyal medyada yayınlanan Sinop Boyabat Belediyesi'nin AKP'li Başkanı Şefik Çakıcı bugün belediye binası önünde hem partiden hem de belediye başkanlığından istifa kararı aldığını duyurdu. Çakıcı, "Milletvekilimiz, il başkanımız, yerel yönetimler başkanlığımızda istişareler sonucunda partimi düşünerek, Boyabat'ı düşünerek, sizleri düşünerek istifa kararı alıyorum" dedi.

Bu sırada bina önündeki vatandaşlardan "Hayır, seçimle geldin seçimle gideceksin", "Başkanım yarı yolda bırakma bizi" diye bağıranlar duyuldu.

ŞEFİK ÇAKICI KİMDİR?

1995'ten 2014 yılına kadar ticaretle ilgilenen Şefik Çakıcı, 2014 yılında yapılan mahalli seçimlerde Boyabat Belediye Başkanı oldu. Milli Gençlik Vakfı Yöneticiliği ve Başkanlığı, Fazilet Partisi Gençlik Kolları Üyeliği, AKP Boyabat Gençlik Kolları Başkanlığı, 2 Dönem AKP Boyabat İlçe Başkanlığı, Kent Meclis Yönetim Kurulu Üyeliği, Kızılay Yönetim Kurulu Üyeliği ve Sinop Ticaret Odası Üyeliği yapan Çakıcı, AKP Genel Merkezi'nin düzenlediği Siyaset Akademisini bitirdi. Çakıcı, evli ve üç çocuk babası.

ANKA / Güncel