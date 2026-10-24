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Aklama soruşturmasında Sarıgül'ün korumasına adli kontrol verildi, 3 kişi tutuklandı

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İstanbul'da suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama soruşturmasında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Mahkeme, aralarında Mustafa Sarıgül'ün yakın korumasının da bulunduğu 2 kişi hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol kararı vererek serbest bıraktı.

İstanbul'da 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken 2 kişi ise ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Almanya vatandaşı K.P. ve M.B.'nin yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirdiği öne sürüldü. Soruşturma kapsamında, 80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği, 100 milyon avro tutarında havale işlemi yapıldığı, 1 milyar avro tutarındaki bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği ve 1,5 milyon avro tutarında tekne satışı gerçekleştirildiği iddia edildi.

SARIGÜL'ÜN KORUMASI ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıktaki ifade işleminin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Cihan Tunç, Ümit İlker Avcı ve Çağlar Sezgin tutuklanırken Mustafa Sarıgül'ün yakın koruması Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren hakkında ise 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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