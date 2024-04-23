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Akıncılar Kaymakamı Kayı Köyünü Ziyaret Etti

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Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş, Kayı köyünü ziyaret ederek köyün sorunları hakkında bilgi aldı. Açıkbaş, yaşam standartlarını yükseltmek için çalışmalar yapacaklarını ve sorunların çözümü için adımlar atacaklarını ifade etti. Ziyarette İlçe Özel İdare Müdürü ve Milli Emlak Müdürü de bulundu.

Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş, Kayı köyünü ziyaret etti.

Açıkbaş, ziyaretinde muhtar Fatih Bedir'den köyün sorunları hakkında bilgi aldı.

Köylerde yaşam standartlarını yükseltmek için her alanda çalışma yaptıklarını söyleyen Açıkbaş, sorunların çözümü noktasında da gerekli adımların atılacağını ifade etti.

Açıkbaş, köyde vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

Açıkbaş'a ziyaretinde, Akıncılar İlçe Özel İdare Müdürü Selahattin Demirhan ile Milli Emlak Müdürü Altuğ Şahin de eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Saltuk Buğrahan Akıncılar Politika Güncel Haberler

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