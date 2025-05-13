Akdeniz Üniversitesi Öğrencilerinden Depremzedelere Kütüphane Desteği

Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'ın Defne ilçesindeki ilkokula kütüphane kazandırdı.

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı bölümü öğrencileri, "Defne: Bir Kitap, Bir Hayal, Bir Umut" projesi başlattı.

Proje kapsamında öğrenciler, Defne ilçesindeki Subaşı Mehmet Akif İlkokulu'na kütüphane ve çok amaçlı kitap okuma salonu yaptı.

Açılış törenine katılan Defne İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Gülistan, çalışmadan dolayı üniversitelileri kutladı.

Proje koordinatörü öğretim görevlisi Özlem Mansuroğlu da depremlerden etkilenen kentte öğrencilere destek olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Törende, üniversite öğrencileri Emilay Günsay, Buse Karakurt ve Mehmet Zeki Erciyaş'a teşekkür belgesi verildi.