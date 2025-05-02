Akdeniz Üniversitesi'nden Otizm Farkındalığı Projesi

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım öğrencileri, otizm farkındalık ayı kapsamında "Sevgi Kök Salsın" projesiyle otizme dikkat çekti.

Ramazan-Hatice Savaş Özel Eğitim Uygulama Okulu işbirliği içinde yürütülen projede üniversite öğrencileri, otizme yönelik farkındalığı artırmak ve toplumsal algıyı değiştirmek amacıyla çeşitli etkinlik gerçekleştirdi.

Öğrenciler, otizmli çocuklarla seramik atölyesinde el işi çalışma yaparak eserlerini sergiledi.

Daha sonraki süreçte öğrencilerin yararlanabilmesi adına meyve fidanı dikimi etkinliği yapıldı.

Avrupa Birliği projesi kapsamında okulu ziyaret eden Romanya heyetindeki öğretmenler de etkinliğe eşlik etti.

Proje kapsamında Nörolog Dr. Timur Yılmaz, kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde "Otizm ve Zihin: Neler Biliyoruz?" konulu seminer gerçekleştirdi.

Proje ekibinde yer alan Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı öğrencisi Beril Aslanyay, gazetecilere, projeye destek verenlere teşekkür ederek, "Birlikte ürettik, birlikte öğrendik." dedi.