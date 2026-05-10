Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şener'den Anneler Günü mesajı

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şener, mesajında, annelerin sevgi, şefkat ve fedakarlığın yeryüzündeki en somut sembolü olduğunu belirtti.

Aile ve toplumun temel direğinin anneler olduğunu kaydeden Şener, "Karşılıksız sevginin, bitmez tükenmez şefkatin, sonsuz sabrın ve eşsiz fedakarlığın yegane sembolü olan annelerimiz, hayatımızın en değerli varlıkları, başımızın tacıdır." ifadesini kullandı.

Şener, değerlerin yaşatılması ve geleceğe aktarılmasında en büyük payın annelere ait olduğunu anlattı.

Anneleri, güçlü bireyler ve sağlam toplumun yetişmesindeki ilk öğretmenler olarak gören Şener, şunları kaydetti:

"Başta vatanımızın bekası ve milletimizin huzuru için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin saygıdeğer anneleri olmak üzere, yüreğinde anne şefkati taşıyan tüm kadınların ve anne adaylarının Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan annelerimize sağlık, huzur ve mutluluk dolu uzun ömürler diliyor, ellerinden saygıyla öpüyorum."