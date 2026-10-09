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AK Partili Demir, fon soruşturması iddialarına tepki gösterdi

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, fon soruşturmasına ilişkin iddialara tepki gösterdi. Demir, Bakanlar Göktaş ve Bolat'ı mesnetsiz iddialarla tartışmaya çekenleri kınayıp somut belge olmadan itibarların siyasi tartışma malzemesi yapılamayacağını söyledi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, fon soruşturmasıyla ilgili iddialara ilişkin, "Elinizde somut bir bilgi, belge ve hukuki dayanak olmadan insanların isimlerini, ailelerini ve itibarlarını siyasi tartışmaların malzemesi haline getiremezsiniz." ifadesini kullandı.

Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyaset yapmak, her duyduğunu gerçek kabul edip insanların itibarını hedef almak değildir. Siyaset, her şeyden önce sözünün sorumluluğunu taşımaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamasında, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş ile Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat'ın isimlerini fon soruşturması üzerinden mesnetsiz iddialarla tartışmanın içine çekmeye çalışanları açıkça kınıyorum." ifadesine yer veren Demir, siyasi rekabetin de bir ahlakı, muhalefet etmenin de bir adabı ve sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Mustafa Demir, şunları kaydetti:

"Elinizde somut bir bilgi, belge ve hukuki dayanak olmadan insanların isimlerini, ailelerini ve itibarlarını siyasi tartışmaların malzemesi haline getiremezsiniz. Bakanlarımız kendilerine yöneltilen isnatlara açık ve somut cevaplar vermiştir. Buna rağmen aynı iddiaları ısrarla gündemde tutmak, eleştiri değil, açıkça itibar zedeleme çabasıdır. Yeni Parti'nin sözde ortaya koyduğu sözde 'yeni siyaset' anlayışı bugün, yalan üretme ve iftira atma siyasetinden öteye gidemeyeceğini bir kere daha göstermiştir. Halbuki, siyasette güven, sözün ağırlığıyla, itibar ise hakikate gösterilen saygıyla korunur. AK Parti olarak biz bu kirli siyasal zihniyetle ve yalandan beslenip, iftirayla büyüdüğünü sanan kirli siyaset diliyle mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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