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AK Parti Serdivan Belediye Başkan Adayı Osman Çelik Gençlerle İlgili Projelerini Anlattı

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AK Parti Serdivan Belediye Başkan adayı Osman Çelik, gençlerle ilgili projelerinden bahsetti. Çelik, gençlerin ihtiyaçlarını karşılamayı öncelik olarak belirtti ve ev sahipliği yaptıkları eğitim kurumlarına destek vereceklerini söyledi. Ayrıca, öğrencilere ütü hizmeti sunacaklarını ve gençlerin akademik ve sosyal yönlerine destek olacaklarını ifade etti.

Ak Parti Serdivan Belediye Başkan adayı Osman Çelik, gençlerle ilgili projelerinden bahsetti.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi gibi iki önemli eğitim kurumuna Serdivan'da ev sahipliği yapmanın kendilerini gururlandığını ve sorumluluklarını diri tutuğunu belirtti.

İlçenin yaklaşık 80 bin öğrenciye ev sahipliği yaptığını aktaran Çelik, gençlerin ihtiyaçlarını karşılamanın kendilerinin önceliğini olduğunu ifade etti.

Anneler, çocuklar, gençler ve öğrenciler başta olmak üzere toplumun her kesimine hitap edecek, modern ve nitelikli hizmetleri Serdivan'da hayata geçireceklerini anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Çoğumuz için basit görünen bir durum, konu öğrencilerimiz olduğunda önem kazanıyor, zaman alabiliyor ve imkan bulunamayabiliyor. Onlardan gelen diğer bir talep de merkezlerde ütü hizmeti verilmesiydi. İnşallah öğrenci çamaşırhanelerinde ütü hizmeti de sunacağız. Türkiye'nin aydınlık geleceği, güçlü, etkili ve yetkin, çok yönlü ve donanımlı, diri ve derinlikli, akademik yönü kuvvetli, gençlerimizin daima geleceğe yönelik ümitlerini, hayallerini korumalarını sağlayacak bir anlayışla hizmet edeceğiz. Kültür merkezlerimizle, sanatsal etkinliklerimizle sosyal yönlerine katkıda bulunurken, 7/24 kütüphanelerimizle, ulusal ve uluslararası sempozyum ve seminerlerle onların akademik yönlerine de destek olacağız."

Çelik'ten ziyaretler

Çelik, seçim ziyaretleri kapsamında Beşköprü ve Yukarıdereköy mahallelerindeki vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Çelik, Serdivanlıların şeffaf yönetim anlayışını görmeye devam etmek istediğini belirterek, 1 Nisan'dan itibaren görevi devraldıkları takdirde bu anlayışla çalışmalarını sürdüreceklerini anlattı.

Çelik'e ziyaretlerinde, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Yusuf Haldızoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Serdivan İlçe Başkanı Yaşar Kara, meclis üyesi adayları ve teşkilat mensupları eşlik etti.

Çelik, Yazlık Mahallesi'ndeki SERMEK Necmiye Gürbüz Köy Yaşam Merkezi kursiyerlerini de ziyaret etti.

Dikiş nakış kursunda usta öğreticilerden çalışmalarla ilgili bilgi alan Çelik, kursları daha nitelikli hale getirmek, ortaya çıkan ürünleri nihai tüketiciye uygun fiyat ve koşullarda ulaştırmak için göreve geldiklerinde gerekli çalışmaları yapacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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