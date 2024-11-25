AK Parti'nin Sivrihisar ve Günyüzü kongreleri yapıldı

Eskişehir'de, AK Parti 8. Olağan İlçe Kongreleri kapsamında Sivrihisar'da Mehmet Potoğlu ve Günyüzü'nde Mustafa Çınar ilçe başkanlıklarına yeniden seçildi.

Kongrede konuşan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, İnönü, Mihalıççık, Sarıcakaya, Mihalgazi, Han, Çifteler, Seyitgazi, Mahmudiye, Alpu, Beylikova, Tepebaşı ilçelerinin ardından Sivrihisar ve Günyüzü ilçe kongreleriyle süreci alınlarının akıyla tamamlamış bulunduklarını belirtti.

Odunpazarı ilçesi 6. Olağan ilçe kongresi ile birlikte bütün ilçelerin kongrelerini tamamlanmış olacağını kaydeden Albayrak, "Bizler AK Parti olarak 'Sivrihisar ve Günyüzü ilçelerimize önem veriyor, geleceği birlikte inşa edeceğiz' diyoruz. Sivrihisar ilçemize önceki dönem belediye Başkanımız Hamid Yüzügüllü ve ekibi vasıtasıyla sayısız eser kazandırdık. Buna sizler de şahitsiniz. Sivrihisar'ımıza Organize Sanayi Bölgesi temeli bile atıldı. Çoğu merkez ilçede bile olmayan bir yatırım. Ne kadar güzel. Emekleri için geçmiş dönem belediye başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

İlçeye girerken sanki Sivrihisar'ın renginin solmuş, eski renkli havası kalmamış gibi hissettiğini ifade eden Albayrak, "İlçe de tabiri caizse ruh gitmiş. Eskiden UNESCO, Kilim Müzesi, festivaller ile anılan Sivrihisar şimdilerde saçma sapan konular ile anılır hale geldi. Bu konuları biliyorsunuz. Konuşmaya lüzum dahi yok. Gerçekten ilçemiz adına üzülüyorum. İlçemizin tekrar ruha kavuşması ve rengini bulması sizlere bağlı. Asla moral bozmayacağız, yeise kapılmayacağız. Sivrihisar'ı eski ruhuna kavuşturmak için bugünden tezi yok gayret etmeye devam edeceğiz. Şimdiden her birinize emekleriniz için şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin samimi gayretlerine şahsın adına şahidim. Çalışmaya devam edeceğiz. Birlikte her işin, her zorluğun üstesinden geleceğimizi asla unutmayın." değerlendirmesinde bulundu.

Günyüzü ilçesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a her zaman tam destek verdiğini ve oy oranı en yüksek olan ilçe olduğuna dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:

"Bu başarının sağlanmasında emeği geçen bütün teşkilat mensuplarımızı tebrik ediyorum. Geçtiğimiz hafta hem Eskişehir hem de Günyüzü ilçemiz için müjdeli bir haber paylaşmıştık, biliyorsunuz. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi '250 Bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında tüm konutların ihale tarihleri netleşti. Bu vesileyle, Eskişehir'imize yapılacak olan 2394 adet sosyal konut ve bu kapsamda Günyüzü ilçemize yapılacak olan 120 adet sosyal konut şimdiden siz değerli hemşehrilerimize tekrardan hayırlı olsun."

Kongrelere, AK Parti MKYK Üyesi Ali Demirel, Genel Merkez Koordinatörü Yasir Çelik, il başkan yardımcıları, ilçe başkanları, meclis üyeleri ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

Kongresi tamamlanan ilçeler ve ilçe başkanları şu isimlerden oluştu:

Sabri Var (Alpu)

Hasan Özılgın (Beylikova)

Ümit Yaşar Kara (Çifteler)

Mustafa Çınar (Günyüzü)

Arif Taşçı (Han)

Gökhan Aydın (İnönü)

İbrahim Özkara (Mahmudiye)

Ali Akkar (Mihalgazi)

Saffet Çay (Mihalıççık)

Hikmet Aknur (Sarıcakaya)

Özcan Yıldız (Seyitgazi)

Mehmet Potoğlu (Sivrihisar)

Muhammed Ali Kaya (Tepebaşı)