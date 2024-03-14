AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Celil Çolak, İstihdam ve Kariyer Merkezi Kuracak

Ak Parti Nilüfer Belediye Başkan adayı Celil Çolak, Nilüfer İstihdam ve Kariyer Merkezini hayata geçireceklerini, yeni iş kurma fikriyle gelen gençlere ve kadınlara 100 bin liraya varan hibe yardımı yapacaklarını bildirdi.

Çalı Mahallesi'nde esnafı ziyaret eden Çolak, yaptığı konuşmada, esnaf ve sanatkarları ülkenin kilit taşı, birlik ve beraberliğin çimentosu olarak gördüğünü belirtti.

Göreve gelmeleri halinde Nilüfer ilçesinin kendine has özelliğini, fırsat ve imkanlarını esas alan belediyecilik yapacaklarını vurgulayan Çolak, şunları kaydetti:

"İlçemizdeki esnafı, iş insanlarını ve girişimcileri, üniversitelerle, yeni fikirleri olanlarla buluşturacağız. Bu amaçla Nilüfer İstihdam ve Kariyer Merkezini hayata geçireceğiz. Yeni iş kurma fikriyle gelen gençlere ve kadınlara ise 100 bin liraya varan hibe yardımı yapacağız. Yenilenebilir enerji yatırımlarını tüm belediye hizmetlerinde dikkate alarak yatırım alanlarını genişleteceğiz. Nilüfer'in kaynaklarını, vatandaşlara hizmet olarak vereceğiz. Çalışan anne ve babaların vardiya sistemlerine uygun olarak hizmet sunacak 7 gün 24 saat hizmet verecek olan kreşleri Nilüfer'in tamamında yaygın hale getireceğiz. Nilüfer Eğitim Akademisi çatısı altında finans okur yazarlığından, yapay zeka ve dijital oyun programlarına kadar birçok alanda eğitimler düzenleyeceğiz."

Çolak, Nilüfer'in kırsal mahallelerinde katma değerli tarım ürünü geliştirilmesi süreçlerinde aktif rol oynayacak bilimsel merkezlerin açılacağını aktardı.

Güvenli ve konforlu alışveriş imkanı sunan kapalı pazar alanlarını Nilüfer'in tümünde yaygın hale getireceklerini bildiren Çolak, hizmete sunulacak bölgesel tanzim satış marketleriyle kaliteli gıdaya ekonomik erişim imkanı getirileceğini sözlerine ekledi.

Celil Çolak'a ziyaretlerinde, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile partililer eşlik etti.