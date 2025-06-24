AK Parti'li Eski Milletvekili İsmail Bilen Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren AK Parti'nin eski Manisa Milletvekili İsmail Bilen için TBMM'de düzenlenen törene birçok siyasi şahsiyet katıldı. Bilen'in cenazesi, Ahmet Efendi Camisi'nde kılınacak namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

ANKARA'da geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını yitiren AK Parti 22, 23, 26 ve 27'nci dönem Manisa Milletvekili İsmail Bilen (63) için TBMM'de tören düzenlendi.

AK Parti'li eski Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Ankara'da dün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu dün hayatını kaybetti. Bilen için bugün TBMM'de tören düzenlendi. Törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekilleri Mustafa Elitaş ve Efkan Ala ve milletvekilleri katıldı. Bilen'in Türk bayrağına sarılı tabutu, görevlilerin omuzlarında TBMM şeref kapısı merdivenleri önüne getirildi. Bilen'in hatırasına saygı duruşunda bulunulmasının ardından dua okundu. Meclis'teki törenin ardından İsmail Bilen'in cenazesi, Ahmet Efendi Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

İsmail Bilen, 1961 yılında Muş'ta dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Bilen, kariyerine serbest avukat olarak başladı. Siyasi kariyerine Refah Partisi ile başlayan Bilen, ardından ve Fazilet Partisi'nde yer aldı. 2001 yılında AK Parti'ye katılan Bilen, 22, 23, 26 ve 27'nci dönemlerde AK Parti'den Manisa Milletvekili seçilerek parlamentoda görev yaptı. Bilen, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Haber- Kamera: Aliekber METE- Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kimseyi umursamadan tarihi bina önünde ilişkiye girdiler

Kimseyi umursamadan tarihi bina önünde ilişkiye girdiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TSK'ya FETÖ operasyonu! 158 asker gözaltına alındı

TSK'ya operasyon! Görev başındaki onlarca asker gözaltına alınıyor
41 senelik Türk kulübü resmen satıldı! İşte yeni sahibi

41 senelik Türk kulübü resmen satıldı! İşte yeni sahibi
Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı

Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı
Meme kanseriyle mücadele eden Jessie J'den yeni haber

Kanserle savaşan ünlü isimden yeni haber
Galatasaray Osimhen'e tarih verdi! Ya kabul et ya da elveda

Galatasaray Osimhen'e tarih verdi! Ya kabul et ya da elveda
17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu

17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu
Aşkı Hatırla'daki cesur sahnelerin ardından Hande Erçel'den imaj değişikliği

Cesur sahnelerle gündeme gelen Hande Erçel'den radikal karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.