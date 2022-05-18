AK Parti'li Dağ, İzmir'de mera otlatma sezonu açılışında konuştu Açıklaması - Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Pandemi dönemi, kuraklık ve Rusya-Ukrayna savaşı bize gösterdi ki 'dünyanın bir yerinde buğday var alırız, bir yerde arpa, et var alırız' demek artık bugün çok kolay olmadığı gibi bundan sonra da çok kolay olmayacak." dedi.

Bergama ilçesine bağlı Kozak Yaylası Çamavlu Mahallesi'nde mera otlatma sezonunun açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Dağ, salgın sürecinde tarım ve hayvancılığın ne kadar değerli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.

Dağ, Türkiye'de özellikle hayvancılık alanında ciddi hamleler gerçekleştirildiğini, büyükbaş hayvan varlığının 18 milyonu, küçükbaş hayvan varlığının da 45 milyonu aştığını, kanatlı hayvan sayısının 398 milyona, arılık kovanın da 8 milyon 700 bine ulaştığını kaydetti.

Türkiye nüfusuna oranla nüfus artışından daha fazla bir hayvan varlığı artışı olduğuna işaret eden Dağ, "Avrupa ile karşılaştırdığımız zaman büyükbaş hayvan sayısı Avrupa'nın tamamında 40 milyon civarında. En çok Fransa'da büyükbaş hayvan var, o da 17 milyon. Türkiye'de ise 18 milyon büyükbaş hayvan var. Daha iyisini de yapmak durumdayız." diye konuştu.

Dağ, dünyanın her yerinde sorunlar yaşandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Pandemi dönemi, kuraklık ve Rusya-Ukrayna savaşı bize gösterdi ki 'dünyanın bir yerinde buğday var alırız, bir yerde arpa, et var alırız' demek artık bugün çok kolay olmadığı gibi bundan sonra da çok kolay olmayacak. 'Çok param var, ben gıda sorunu yaşamam' diyenler, şimdi bizim yıllarca bu alanda yapmış olduğumuz desteklerin ne anlama geldiğini daha iyi anlarlar."

İzmir'deki hayvan varlığının Türkiye ekonomisine katkısına da değinen Dağ, "Bizim tarım ve hayvancılıkta 26 milyar dolar ihracatımız var. Bunun 5 milyar 500 milyon dolarını Ege Bölgesi, 2 milyar 500 milyon dolarını da İzmir karşılıyor." dedi.

Dağ, Bergama Serbest Bölgesi'nde çalışmaların devam ettiğini, altyapı çalışmaları tamamlanan Bergama çevre yolunun yıl sonunda hizmete açılacağını söyledi.

"10 Haziran'da Bergama Millet Bahçesi'nin ihalesi yapılıp bitecek"

Bergama Millet Bahçesi projesini takip ettiklerini kaydeden Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İhale süreciyle ilgili fiyat artışları nedeniyle firma ihaleye devam etmek istemedi. O firmayla sözleşme feshedildi fakat takibi yapıldı hem belediyemiz hem de bizler tarafından. Daha önce de bilgi verildi. Millet Bahçesi ne yazık ki başka siyasi partiler tarafından hep siyasete malzeme yapılmaya çalışıldı. Bir icraat bir iş ortaya koyalım dediğimizde ne yazık ki birileri her seferinde eylemler ve açıklamalar suretiyle ya da dava suretiyle buna engel olmaya devam ettiler. Millet Bahçesi de böyle oldu. Bugün Atatürk Havalimanı ile ilgili de aynı süreci ülke gündemi olarak yaşıyoruz. Onun mini gündemini biz Bergama'da neredeyse bir yıldır yaşıyoruz. Bu süreçleri de geçirmiş olduk. Hem bölgedeki esnafı da mağdur etmeden bu süreci de geride bıraktık. İnşallah 10 Haziran'da Bergama Millet Bahçesi'nin ihalesi yapılıp bitecek. Ondan sonra da Bergamalı vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız."

İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan ise meralara önem verdiklerini, meraların korunmasına hassasiyet gösterdiklerini kaydetti.