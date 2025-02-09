Burger King açılışı, AK Partili başkana pahalıya patladı

Burger King açılışı, AK Partili başkana pahalıya patladı
Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi

Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi!
İşte Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine neden olan penaltı pozisyonu

İşte Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine neden olan penaltı pozisyonu
Sahadan çekilen Adana Demirspor'dan ilk açıklama

Sahadan çekilen Adana Demirspor'dan ilk açıklama

AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir, Sultanbeyli Hamsi Festivali'ne katıldı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir, Sultanbeyli Hamsi Festivali'ne katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Sultanbeyli Belediyesince düzenlenen Hamsi Festivali'ne katıldı.

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Sultanbeyli Belediyesince düzenlenen Hamsi Festivali'ne katıldı.

Özdemir, 7 Şubat Cuma günü göreve seçilmesinin ardından ilk olarak Sultanbeyli ilçesini ziyaret etti.

Belediye tarafından Kent Meydanı'nda düzenlenen "Sultanbeyli Hamsi Festivali"ne katılan Özdemir, buradaki konuşmasında, toplumun birlik ve beraberliğine vesile olan organizasyonda kendisini vatandaşlarla bir araya getiren Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş'a teşekkür etti.

Özdemir, Anadolu'nun özeti olan ilçede yurdun her bölgesinden insanın yaşadığını belirterek, Sultanbeyli'nin 1989'dan bu yana her daim davalarının ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında duran kıymetli bir ilçe olduğunu vurguladı.

Belediye Başkanı Tombaş'ın göreve geldiği günden bugüne vaatlerinin dörtte birini yerine getirdiğini aktaran Özdemir, ilçeye en güzel hizmetlerin gelmesi adına katkılar sunacaklarını belirtti.

Özdemir, festivale katılan çocuklardan gençlere, kadınlardan büyüklere ve yaşlılara kadar ilçenin tüm güzel insanlarına şükranlarını sunduğunu söyledi.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş ise ilkini düzenledikleri Memleket Günleri'nde ilçede yaşayan 81 ilden vatandaşın kültür, gelenek, örf ve adetlerine tanık olduklarını, o gün verdikleri Hamsi Festivali sözünü de yerine getirdiklerini aktardı.

Özdemir'in cuma günü görevi devraldığını anımsatan Tombaş, "Burası bizim davamızın ilk çıkış noktası, kalesi. İl Başkanımıza yeni görevinde başarılar diliyorum. Sultanbeyli'den alacağı motivasyon, heyecan ve enerjiyi tüm İstanbul'a yayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Sultanbeyli Hamsi Festivali

Sultanbeyli Belediyesince bu yıl ilk kez düzenlenen Hamsi Festivali için ilçedeki Kent Meydanı'nda stantlar kuruldu.

Etkinliğe katılan binlerce vatandaşa 1,5 ton hamsi ikram edildi, 10 bin kişiye de ekmek arası balık dağıtıldı.

Festivalde ayrıca kemençe, horon ve tulumlar eşliğinde konser verildi, halk oyunu gösterisi sunuldu.

Programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanı Ayhan Üşdi ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
img

Geriye bugün için yaptığı planın paylaşımı kaldı
img

Bütün İspanya onu konuşuyor
img

Doktorların Ela ve Zenan'ı yıllar sonra bir arada
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine Fenerbahçe'den olay tepki

A. Demirspor'un sahadan çekilmesine Fenerbahçe'den olay tepki
Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a derbi için tarihi çağrı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çağrı!
Türkiye'nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor

Türkiye'nin altında korkutan keşif: Gittikçe büyüyüp yayılıyor
Etna Yanardağı'nda güçlü lav akıntısı meydana geldi

Yanardağ püskürmeye başladı
Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın

Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı
Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım

Kuryeyi bile bile ezen sürücü, savunmasıyla "pes" dedirtti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.