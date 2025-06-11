AK Parti, İstanbul'da Belediye Başkan Vekili Adaylarını Açıkladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, tutuklanan belediye başkanlarının ardından Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa'nın başkan vekili adaylarını duyurdu. Seçimler için Mahmud Lökbaş, Mustafa Yazıcı ve Eray Karadeniz aday gösterildi.

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, tutuklanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün yapılan seçim için söz konusu ilçelerin belediye başkan vekili adaylarını belirlediklerini açıkladı.

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yapılacak ilçe belediye başkan vekilliği seçimlerinde AK Parti adaylarımız Avcılar için Mahmud Lökbaş, Büyükçekmece için Mustafa Yazıcı, Gaziosmanpaşa için Eray Karadeniz'dir. Seçimlerin ilçelerimiz ve İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Çaykara, Akgün ve Bahçetepe'nin görevden uzaklaştırılması sonrasında Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa Belediye Meclisleri, belediye başkan vekili seçimi için toplandı.

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel
Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti

Başkanın görevden alındığı ilçede belediye AK Parti'ye geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın

Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın
Ümit Özdağ hakim karşısında! İşte ilk sözleri

İşte uzun zaman sonra ilk kez görüntülenen Özdağ'ın savunması
ABD'de iç savaş sesleri! Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD'de iç savaş sesleri! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tunç, bilirkişi raporunda Ferdi Zeyrek'i ölüme götüren olayda 6 kusuru tek tek sıraladı

Bakan Tunç Zeyrek'i ölüme götüren olayda 6 kusuru tek tek sıraladı
Anderson Talisca'dan ayrılık haberlerine zehir zemberek tepki

Açıklama yapmak zorunda kaldı! Talisca'dan gece yarısı olay tepki
Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnetti

Kardeşe, dosta son veda!
Rusya, Karabağ'ı resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıdı

Rusya resmen ilan etti! O bölge Azerbaycan toprağı olarak tanındı
Annesini bıçaklayıp boğazını kesti

Kebapçıda dehşet! Annesini bıçaklayıp boğazını kesti
Cevdet Yılmaz'dan CHP kurultay davasına ilişkin açıklama: İki alternatif var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan gündem yaratan CHP çıkışı
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi

Cenaze töreninin önüne geçen görüntü!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.