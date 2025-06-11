AK Parti, İstanbul'da Belediye Başkan Vekili Adaylarını Açıkladı

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, tutuklanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün yapılan seçim için söz konusu ilçelerin belediye başkan vekili adaylarını belirlediklerini açıkladı.

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yapılacak ilçe belediye başkan vekilliği seçimlerinde AK Parti adaylarımız Avcılar için Mahmud Lökbaş, Büyükçekmece için Mustafa Yazıcı, Gaziosmanpaşa için Eray Karadeniz'dir. Seçimlerin ilçelerimiz ve İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Çaykara, Akgün ve Bahçetepe'nin görevden uzaklaştırılması sonrasında Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa Belediye Meclisleri, belediye başkan vekili seçimi için toplandı.