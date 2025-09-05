Yavuz: Partimizin Görevi Milletimize Hizmet

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Bizim yaptığımız iş milletimize hizmetkarlıktır. Nerede bulunursak bulunalım, bu davanın neferleri olarak üzerimize düşeni yapmanın derdi içinde olduk, bundan sonra da olmaya çalışacağız." dedi.

Partisinin Uşak İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Yavuz, burada yaptığı açıklamada, Ak Parti'nin her zaman halkın içinde olduğunu aktararak, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirtti.

Ak Parti'nin millet tarafından kurulan bir parti olduğunu, tabelasını milletin astığını kaydeden Yavuz, "Bizim yaptığımız iş milletimize hizmetkarlıktır. Biz makamları amaç olarak gören insanlar hiç olmadık. Makamlar bizim için ancak birer araç olabilir. Biz davanın mensubu olmayı, davanın neferi olmayı en büyük makam olarak gördük. Nerede bulunursak bulunalım, bu davanın neferleri olarak üzerimize düşeni yapmanın derdi içinde olduk, bundan sonra da olmaya çalışacağız." dedi.

Ak Parti hükümetleri döneminde birçok proje ve hizmetin hayata geçirildiğini söyleyen Yavuz, şöyle devam etti:

"Birlikte yaptığımız bu işler çok mühim işler. Her birinizin katkılarıyla ortaya çıkan çok büyük eserler var. O çok büyük eserler sonucunda bugün geldiğimiz noktada Türkiye bir başka gözüküyor. Elbette eksiklerimiz var. Ekonomik anlamda bir süredir yaşadıklarımız var. O sıkıntılı günlerin çok büyük oranda geride kaldığını ve bundan sonraki süreçte daha iyi tabloların ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Çok daha iyi olacak. Biz savunma sanayisinde, sağlıkta, eğitimde başka yerlerde 'olmaz' denilen birçok şeyin gerçekleştiğini görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, nice prangaları kopartarak, nice yasakları ortadan kaldırarak Türkiye'yi daha yaşanabilir bir ülke haline soktu. Çok şükür biz yarınlara bir başka ümitle bakıyoruz."

Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde millet için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Programa, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul ve AK Parti İl Başkanı Himmet Yaşar katıldı.