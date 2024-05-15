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AK Parti Genel Başkan Danışmanı Akif Gülle, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'i ziyaret etti

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AK Parti Genel Başkan Danışmanı Akif Gülle, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'i ziyaret ederek başarılar diledi. İkiz de ziyaretten dolayı teşekkür etti.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Akif Gülle, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'i ziyaret etti.

İkiz'i seçilmesinden dolayı tebrik ederek başarılar dileyen Gülle, "Rabb'im utandırmasın, halkımıza hizmet için çıkmış olduğun bu yolda başarılar diliyorum. Tecrübesi ve çalışkanlığı ile sayın başkanım ilçesine önemli hizmetlerde bulunacaktır." dedi.

İkiz de ziyaretinden ötürü Gülle'ye teşekkür ederek, "Her zaman desteğini yanımızda gördüğümüz Sayın Akif Gülle'ye ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte ilçemiz için çalışacağız." diye konuştu.

İkiz'e Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, Samsun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy da ziyarette bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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